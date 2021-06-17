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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |
Клещи на коже лица: симптомы, лечение и профилактика демодекоза

Клещи на коже лица: симптомы, лечение и профилактика демодекоза

Демодекоз остается актуальной проблемой дерматологии. Иногда пациенты проходят к врачу с этой проблемой и рассказывают об ощущении ползания клещей на коже лица.

Врач-дерматолог Наталья Пустова рассказала Фактам ICTV, что такого диагноза нет в Международной классификации болезней, но на самом деле проблема есть. Специалист рассказала о главных симптомах, особенностях лечения и профилактике демодекоза.

Что такое демодекоз и каковы причины возникновения

Демодекоз — это поражение кожи, которое вызывается клещом угревой железницы (Demodex folliculorum). Патогенная роль возбудителя для кожи человека сомнительна, поэтому демодекоз в последнее время не рассматривается как самостоятельное заболевание. Клещ Demodex folliculorum может быть обнаружен на здоровой коже, поэтому его следует считать условно-патогенным.

— Однако до сих пор существует неоднозначное отношение к диагнозу демодекоз. В повседневной практике врачи редко ставят этот диагноз, хотя наличие клещей подтверждается лабораторными методами, — отметила врач.

Заболеваемость демодекозом составляет от 2 до 5% и занимает седьмое место по частоте среди кожных заболеваний. В структуре акнеформных дерматозов демодекоз занимает 10%.

Наибольшее количество случаев поражения демодекозом отмечается у людей в возрастной группе 20-40 лет. Соотношение мужчин и женщин примерно 1:4. Такое распределение, возможно, связано с тем, что женщины более требовательны к своей внешности.

Причиной возникновения болезни могут быть домашние животные (чаще всего кошки и собаки) и контакт с человеком-носителем.

В весенне-летний период отмечается подъем заболеваемости. Можно предположить, что это связано с повышенной инсоляцией, изменением температуры внешней среды, обострением хронических заболеваний (особенно патологией желудочно-кишечного тракта и эндокринной патологией), — утверждает Пустова.

Виды демодекоза

По словам дерматолога, демодекоз можно разделить на первичный и вторичный.

Первичный демодекоз возникает как самостоятельное заболевание, а вторичный является следствием уже имеющихся болезней кожи.

По типам расположения высыпаний выделяют следующие формы демодекоза:

  • центральный тип (локализация высыпаний преимущественно в области Т-зоны, где наблюдается много сальных желез);
  • медиальный тип (локализация высыпаний на коже лба, центральной части щек и области подбородка);
  • асимметричный тип (локализация высыпаний с одной стороны лица);
  • латеральный тип (локализация высыпаний в боковых областях лица);
  • тотальный тип (равномерное распределение высыпаний по всей коже лица).

Вторичный демодекоз может осложнять многие кожные заболевания, например: розацеа, розацеоподобный дерматит; себорейный дерматит; пероральный дерматит.

Симптомы демодекоза

  • зуд;
  • жжение;
  • ощущение ползания насекомых под кожей;
  • распирание;
  • повторяемость высыпаний;
  • узелки и гнойнички на фоне покраснения кожи;
  • шелушение кожи;
  • при поражении глаз наблюдаются чешуйки по краю век и “воротничок” вокруг век.

Врач рассказала, что первичный демодекоз возникает на неизмененной коже. Зуд появляется одновременно с высыпаниями. На коже возникает покраснение, узелки и гнойнички. Из сопутствующих заболеваний чаще всего у больных есть патология со стороны желудочно-кишечного тракта и органов мочевыводящей системы.

В то же время вторичный демодекоз возникает на фоне любого дерматоза и зависит от психо-эмоционального состояния, алиментарных и экзогенных причин. В основе заболевания лежит нарушение тонуса сосудов. Наблюдаются преимущественно узелки и гнойнички. Среди сопутствующих патологий встречаются заболевания пищеварительного тракта, патология сердечно-сосудистой системы, гинекологические заболевания и эндокринопатии.

— Обострения возникают преимущественно летом. Длительное хроническое течение демодекоза характеризуется утолщением кожи, чувством стягивания, уменьшением эластичности и мягкости, наличием серозных или кровянистые-гнойных корочек. Присоединение вторичной инфекции сопровождается появлением глубоких гнойничков, узлов, абсцессов, что может приводить к искажению лица, — говорит она.

Диагностика

Если у человека появились вышеперечисленные симптомы, необходимо сразу обратиться к дерматологу. Во время консультации врач должен осмотреть пациента и определить метод диагностики, если это необходимо.

Если врач заподозрил демодекоз, следует провести лабораторную диагностику.

— Чаще всего проводят соскоб кожи или исследование с помощью липкой ленты (скотч-метод). Критерием клещевой активности служит наличие более пяти  взрослых особей, личинок или яиц на  квадратный сантиметр, — подчеркнула дерматолог.

Соскоб не является высокоинформативным методом и не доказывает отсутствие клещей, ведь они могут находиться в глубине сально-волосяных фолликулов.

Во время диагностики демодекоза век, нормой считается выявление одного клеща на 2-4 ресницах.

Лечение демодекоза

При выборе терапии необходимо учитывать клиническую картину заболевания, тяжесть процесса, а также сопутствующую патологию пациента. Медицина не стоит на месте, и в последние годы на нашем рынке появились высокоэффективные препараты для лечения этого заболевания.

— Однако отвечать на вопросы о методах лечения демодекоза всегда очень сложно. Как правило, пациенты, прочитав такую информацию, начинают заниматься самолечением и потом приходят на прием к специалисту в крайне запущенном состоянии, — рассказала врач.

По ее словам, дерматологам приходится применять все знания и умения, чтобы спасти кожу пациента.

— В медицине самое важное: поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение. А для этого вы должны прийти к врачу. Поэтому, если у вас возникнут проблемы, о которых мы сегодня поговорили, приходите к специалистам, — подытожила она.

Профилактика

Чтобы предотвратить возникновение демодекоза и других кожных заболеваний, следует подбирать базовый уход:

  • мягкое очищение, которое не будет пересушивать кожу;
  • полноценное увлажнение;
  • не использовать масла для лица;
  • использовать солнцезащиту;

Важно, чтобы эти средства были подобраны под именно ваш тип кожи и ее состояние.

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