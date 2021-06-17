Демодекоз — это поражение кожи, которое вызывается клещом угревой железницы (Demodex folliculorum). Патогенная роль возбудителя для кожи человека сомнительна, поэтому демодекоз в последнее время не рассматривается как самостоятельное заболевание. Клещ Demodex folliculorum может быть обнаружен на здоровой коже, поэтому его следует считать условно-патогенным.

— Однако до сих пор существует неоднозначное отношение к диагнозу демодекоз. В повседневной практике врачи редко ставят этот диагноз, хотя наличие клещей подтверждается лабораторными методами, — отметила врач.

Заболеваемость демодекозом составляет от 2 до 5% и занимает седьмое место по частоте среди кожных заболеваний. В структуре акнеформных дерматозов демодекоз занимает 10%.

Наибольшее количество случаев поражения демодекозом отмечается у людей в возрастной группе 20-40 лет. Соотношение мужчин и женщин примерно 1:4. Такое распределение, возможно, связано с тем, что женщины более требовательны к своей внешности.

Причиной возникновения болезни могут быть домашние животные (чаще всего кошки и собаки) и контакт с человеком-носителем.