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Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 251 случай Covid-19

киев

Киев по состоянию на утро среды, 17 июня 2021 года, остается лидером по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

За сутки в украинской столице Covid-19 был диагностирован у 251 жителя, а три человека не смогли справиться с осложнениями болезни и скончались.

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За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 211 688 случаев Covid-19, а умерли от этого заболевания 5 165 киевлян.

В то же время полностью выздороветь удалось уже 202 023 людям, а за сутки этот показатель достиг отметки 1 223 пациента.

Коронавирус (COVID 19) в Киеве на 17 июня 2021: статистика по районам (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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