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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Лечение больных туберкулезом на первичном уровне медпомощи: что входит в пакет

туберкульоз

В Украине действует новый пакет по сопровождению и лечению больных туберкулезом на первичном уровне оказания медицинской помощи.

Согласно ему, врачи могут заключить такое соглашение и получать за это дополнительные деньги, рассказали во время пресс-брифинга Национальной службы здоровья Украины.

— Тариф на первичном уровне медицинской помощи составляет 775 гривен за одного пациента в месяц. Кроме того, устанавливаются корректирующие коэффициенты, которые стимулируют эффективное лечение, — комментируют в НСЗУ.

С помощью этого пакета возможно непрерывное лечение. Пациент может жить полноценной жизнью дома, в то время врач контролирует употребление лекарств. Такая помощь является бесплатной для граждан.

Как ее получить:

  • пациент должен получить электронное направление от врача-фтизиатра;
  • обратиться с ним в учреждение первичной помощи, у которого есть контракт с НСЗУ.

Что входит в пакет:

  • наблюдение за состоянием человека со стороны врача;
  • организация необходимых анализов;
  • определение модели лечения;
  • организация и обеспечение пациентов препаратами.
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Источник: НСЗУ

Фото: Pexels

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