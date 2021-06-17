Лечение больных туберкулезом на первичном уровне медпомощи: что входит в пакет

В Украине действует новый пакет по сопровождению и лечению больных туберкулезом на первичном уровне оказания медицинской помощи.
Согласно ему, врачи могут заключить такое соглашение и получать за это дополнительные деньги, рассказали во время пресс-брифинга Национальной службы здоровья Украины.
— Тариф на первичном уровне медицинской помощи составляет 775 гривен за одного пациента в месяц. Кроме того, устанавливаются корректирующие коэффициенты, которые стимулируют эффективное лечение, — комментируют в НСЗУ.
С помощью этого пакета возможно непрерывное лечение. Пациент может жить полноценной жизнью дома, в то время врач контролирует употребление лекарств. Такая помощь является бесплатной для граждан.
Как ее получить:
- пациент должен получить электронное направление от врача-фтизиатра;
- обратиться с ним в учреждение первичной помощи, у которого есть контракт с НСЗУ.
Что входит в пакет:
- наблюдение за состоянием человека со стороны врача;
- организация необходимых анализов;
- определение модели лечения;
- организация и обеспечение пациентов препаратами.
Туберкулез в Украине
Туберкулез — достаточно опасное заболевание.
Особенно опасны больные с открытой формой.
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Источник: НСЗУ