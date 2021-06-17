Лечение больных туберкулезом на первичном уровне медпомощи: что входит в пакет

В Украине действует новый пакет по сопровождению и лечению больных туберкулезом на первичном уровне оказания медицинской помощи.

Согласно ему, врачи могут заключить такое соглашение и получать за это дополнительные деньги, рассказали во время пресс-брифинга Национальной службы здоровья Украины.

— Тариф на первичном уровне медицинской помощи составляет 775 гривен за одного пациента в месяц. Кроме того, устанавливаются корректирующие коэффициенты, которые стимулируют эффективное лечение, — комментируют в НСЗУ.

С помощью этого пакета возможно непрерывное лечение. Пациент может жить полноценной жизнью дома, в то время врач контролирует употребление лекарств. Такая помощь является бесплатной для граждан.

Как ее получить:

пациент должен получить электронное направление от врача-фтизиатра;

обратиться с ним в учреждение первичной помощи, у которого есть контракт с НСЗУ.

Что входит в пакет:

наблюдение за состоянием человека со стороны врача;

организация необходимых анализов;

определение модели лечения;

организация и обеспечение пациентов препаратами.

Читайте В Украину прибыло почти полмиллиона доз вакцины против туберкулеза

Туберкулез в Украине

Туберкулез — достаточно опасное заболевание.

Особенно опасны больные с открытой формой.

Подробнее о туберкулезе в Украине читайте на нашем сайте.

Источник: НСЗУ