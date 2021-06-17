В Харькове в больницы с отравлением госпитализировали 25 жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

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В больницу попали 19 взрослых и шестеро детей, которые считают, что отравились едой в заведении общественного питания.

Сейчас все пациенты находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз – гастроэнтероколит, средней степени тяжести.

— Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова, — отметили в пресс-службе.

Для того чтобы локализовать вспышку отравления, в городе организовали и уже проводят эпидемиологическое расследование.

Недавно в Одесской области произошло массовое отравление детей в санатории в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. Гастроэнтероколит заболело 30 детей в возрасте до 15 лет.

Причина отравления — несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей.

Источник: Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава