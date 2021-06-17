Кандидат в вакцины от Covid-19, препарат немецкой компании CureVac, при втором испытании оказался малоэффективным — 47%.
Сегодняшняя ситуация беспрецедентна: в мире циркулирует как минимум 13 вариантов вируса.
Уже на первых промежуточных исследованиях стало ясно, что эффективность вакцины зависит и от возраста участников и от штамма вируса.
— По результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность — 47 %. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными”, — говорится в сообщении CureVac.
Исследование препарата и его эффективности будет продолжаться до получения необходимых результатов.
Глава CureVac Франц-Вернер Хас при этом подчеркнул важность разработки вакцин от Covid-19 второго поколения, ведь количество штаммов коронавируса растет.
Куба успешно провела испытания своих вакцин и стала прививать ими население. Об этом читайте в материале Факты ICTV.
Источник: DW.