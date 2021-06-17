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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Немецкая Covid-вакцина CureVac не эффективна от коронавируса

вакцина, коронавирус

Кандидат в вакцины от Covid-19, препарат немецкой компании CureVac, при втором испытании оказался малоэффективным — 47%.

Сегодняшняя ситуация беспрецедентна: в мире циркулирует как минимум 13 вариантов вируса.

Уже на первых промежуточных исследованиях стало ясно, что эффективность вакцины зависит и от возраста участников и от штамма вируса.

— По результатам промежуточного анализа была выявлена предварительная эффективность  — 47 %. Таким образом, статистически вакцина-кандидат не выполнила критериев для признания испытаний успешными”, — говорится в сообщении CureVac.

Исследование препарата и его эффективности будет продолжаться до получения необходимых результатов.

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Глава CureVac Франц-Вернер Хас при этом подчеркнул важность разработки вакцин от Covid-19 второго поколения, ведь количество штаммов коронавируса растет.

Куба успешно провела испытания своих вакцин и стала прививать ими население. Об этом читайте в материале Факты ICTV.

Источник: DW.

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