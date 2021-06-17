По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм Covid-19, который получил название Lambda, зарегистрирован на территориях уже почти 30 стран мира, но в основном — в Южной Америке.

Есть предположение, что происходит Lambda именно из этого региона, а именно — с Перу, где его впервые зафиксировали 14 июня 2021. Новый штамм зарекомендовал себя, как быстро распространяющийся. Разве что немного уступает в этой характеристике штамму Gamma, который был впервые обнаружен в Бразилии.

Так, власти Перу утверждают, что более 80% заболеваний Covid-19, зарегистрированные в этой стране с апреля 2021, вызваны именно штаммом Lambda.

Вслед за Перу эстафету Lambda подхватили Чили, где вирус был обнаружен более чем в 30% заболеваний Covid-19 за последние два месяца, а затем Аргентина и Эквадор.

Как отметила ВОЗ, штамм Lambda содержит мутации, которые могут повысить заразность вируса или усилить его устойчивость к антителам.

ВОЗ акцентирует на необходимости более тщательного отслеживания распространения нового штамма. Ведь пример со штаммом Delta, который вызвал настоящую эпидемиологическую катастрофу в Индии, учит быть максимально бдительными к любым новым вариантам Covid-19.

ВОЗ дала штамму Lambda статус варианта, “вызывающего беспокойство”.

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