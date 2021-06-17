Как пережить жару — вопрос, которым украинцы часто задаются летом. В этот период столбики термометров поднимаются высоко, и каждый борется с духотой разными способами.

Британское издание The Telegraph проанализировало с экспертами способы борьбы с жарой летом и определило, какие из них эффективны, а какие — не работают.

Как пережить жару летом

Стоит ли задергивать дома шторы

Закрытые окна, действительно, спасают от жары летом. Они защищают комнаты от прямых солнечных лучей и позволяют сохранить прохладу в доме.

При этом шторы стоит держать дома закрытыми весь день, открыть их можно только с наступлением вечера.

Нужно ли прятаться от солнца

По мнению специалистов, на солнце находится можно и даже нужно, чтобы получить запас витамина D, но не очень долго. Это грозит солнечным ударом.

Охлаждает ли горячий чай

Согласно информации, которую собрало СМИ, потребление горячих напитков в жару может помочь охладить организм, но не всегда.

Во время потребления чая, кофе в жару активизируется потоотделение. Пот поглощает тепло и испаряет его в воздух. Но это работает, если человек одет легко, открыты огромные участки тела — руки, ноги.

Если надеть плотные брюки или рубашку, этот механизм не поможет остыть.

Можно ли пить холодный алкоголь

А вот алкоголь приводит к обезвоживанию, что не очень хорошо в жаркий день. Это не спасет от жары, а, наоборот, увеличит шансы перегреться.

Потребление острых блюд или с огромным количеством специй

Согласно теории, тело человек, который потребляет острую пищу, нагревается и начинает потеть. С потом выходит тепло. Особенно эффективный перец чили, который содержит химическое вещество под названием капсаицин.

Если холодная пища поможет охладиться ненадолго, то острая даст более длительный эффект. Поэтому в жарких странах любят карри, а не мороженое.

Однако, чтобы способ работал, нужно пить много жидкости.

Холодный душ перед сном

Способ неэффективный, поскольку приводит к резкому охлаждению организма. Это поможет на время, но организм очень быстро нагреется.

Использование кондиционеров

С жарой многие борются с помощью кондиционеров.

Однако их нужно правильно использовать, чтобы не простудиться.

Как правильно пользоваться кондиционером в жару, читайте на нашем сайте.

Источник: The Telegraph