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Ольга Тетеріна |

Первый центр вакцинации в Чернигове: где и когда можно получить прививку

вакцинація

В эти выходные, 19 и 21 июня, в Чернигове впервые откроют центр массовой вакцинации населения.

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Об этом сообщили в Черниговской областной государственной администрации. Он будет работать в актовом зале Деснянского районного совета по адресу проспект Победы, 141.

Вакцинироваться против коронавируса смогут все желающие. Однако они должны быть записаны в лист ожидания через приложение Дія или же контакт-центр Минздрава.

Пункт вакцинации в Чернигове будет работать с 9.00 до 15.00. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Недавно в Минздраве Украины сообщили, что в связи с праздничными выходными центры вакцинации от Covid-19 изменили график работы. Часть из них будет вакцинировать граждан в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые будут работать в понедельник, 21 июня.

Вакцинироваться также могут все желающие с листка ожидания. Вне очереди вакцинируют пожилых людей.

Источник: Черниговская ОГА

Фото: Depositphotos

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