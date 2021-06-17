После длительного пребывания на карантине и самоизоляции в постковидной реабилитации нуждаются не только те, кто переболел коронавирусом, а все граждане.

Это связано с проведением огромного количества времени с гаджетами, заявила во время круглого стола Проблемы и перспективы постковидной реабилитации в Украине от экспертов-практиков 17 июня 2021 года врач-офтальмолог Александра Зборовская.

— Во время пребывания на самоизоляции увеличилось время контакта с гаджетами, с мониторами. У всех развиваются астенопические явления, то есть усталость глаз, — говорит Александра Зборовская.

Также, ссылаясь на исследование китайских ученых, она сообщила об увеличении количества случаев близорукости среди детей.

Офтальмолог озвучила рекомендации.

— Должны быть зрительная гигиена и режим дозированной зрительной нагрузки. Нужно меньше времени проводить с гаджетами и мониторами, — дополняет она.

Осложнения после коронавируса

Кроме проблем с глазами, после перенесения коронавируса увеличивается риск инсульта.

Об этом рассказал рассказал врач-физиотерапевт Вадим Керестей.

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