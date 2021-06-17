Что эффективнее — голодание или обычная диета — исследование

Периодическое голодание не является эффективным способом похудения. К такому однозначному выводу пришли ученые-физиологи Университета Бата из Великобритании в ходе своего нового исследования.

Отмечается, что за последние годы популярность диеты, предусматривающей голодание от одного до трех дней в неделю, возросла благодаря публикации снимков чудесных изменений веса людей, а также поддержке знаменитостей.

Но поскольку данные об эффективности голодания по сравнению с более традиционными диетами весьма ограничены, ученые решили восполнить этот пробел.

В итоге выяснилось, что участники проекта теряли меньше веса при голодании по сравнению с теми, кто придерживался традиционной диеты, даже когда их общее потребление калорий было одинаковым – в среднем 2 000 – 2 500 калорий в день.

— Результаты нашего эксперимента показывают, что в голодании нет ничего особенного по сравнению с более традиционными, стандартными диетами, которым люди могут следовать, — отметил директор Центра питания Университета Бата профессор Джеймс Беттс.

По его словам, если человек соблюдает голодную диету, ему стоит задуматься о том, что продолжительные периоды голодания затрудняют поддержание мышечной массы и уровня физической активности, которые, как известно, являются очень важными факторами для долгосрочного здоровья.

Читайте также о том, насколько опасны для здоровья перепады погоды и как от них уберечься.