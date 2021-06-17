В центре вакцинации, расположенном в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве сегодня образовалась большая очередь желающих получить прививку от Covid-19. Тем, кто не записан, советуют не приходить сейчас на вакцинацию.

— У МВЦ сейчас сформированы две очереди: по записи и “живая”. К сожалению, живая очередь сегодня очень большая, а поэтому лучше ехать тем, кто записан через helsi.me на определенное время, — говорится в сообщении.

На входе в центр стоит муниципальная охрана, разделяющая очереди.

Напомним, ранее в КГГА заявили, что на выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет из-праздника. Получить прививку можно 17-18 июня.

Изменился и алгоритм работы центра вакцинации, который расположен в Международном выставочном центре. Нужно предварительно записаться через сервис helsi.me.

Министерство здравоохранения обнародовало график работы центров вакцинации в Украине.

Источник: Helsi.