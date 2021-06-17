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Вікторія Яснопольська |

Статистика Covid-19 в Украине – 17 июня: 1 188 случаев заболевания за сутки

коронавірус

За время пандемии в Украине зафиксировано всего  2 227 225 заболевших Covid-19. Общая статистика за минувшие сутки пополнилась 1 188 пациентами, среди которых 62 ребенка и шестеро медработников. За последние 24 часа в госпитализации нуждались 601 человек.

За весь пандемический период количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 составило 2 145 660 человек, в том числе за сутки — 4 682.

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Летальные исходы от осложнений Covid-19 достигли общего показателя 51 902 человек с начала пандемии и 55 — за минувшие сутки.

Украинцы сделали 10 603 856  ПЦР-тестов, за сутки — 27 036.

Распространение Covid-19 в регионах

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60), Запорожской (58) и Полтавской (54) областях.

  • Винницкая область — 43;
  • Волынская область — 36;
  • Днепропетровская область — 78;
  • Донецкая область — 51;
  • Житомирская область — 35;
  • Закарпатская область — 26;
  • Запорожская область — 58;
  • Ивано-Франковская область — 14;
  • Киевская область — 60;
  • Кировоградская область — 12;
  • Луганская область — 21;
  • Львовская область — 45;
  • Николаевская область — 43;
  • Одесская область — 21;
  • Полтавская область — 54;
  • Ровенская область — 23;
  • Сумская область — 46;
  • Тернопольская область — 13;
  • Харьковская область — 96;
  • Херсонская область — 37;
  • Хмельницкая область — 42;
  • Черкасская область — 41;
  • Черновицкая область — 23;
  • Черниговская область — 19.

Накануне, 16 июня, показатель заболеваемости Covid-19 держался на уровне предыдущего дня и составил 1 045 против 1 014 случаев, зафиксированных 15 июня.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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