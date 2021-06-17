За время пандемии в Украине зафиксировано всего 2 227 225 заболевших Covid-19. Общая статистика за минувшие сутки пополнилась 1 188 пациентами, среди которых 62 ребенка и шестеро медработников. За последние 24 часа в госпитализации нуждались 601 человек.
За весь пандемический период количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 составило 2 145 660 человек, в том числе за сутки — 4 682.
Летальные исходы от осложнений Covid-19 достигли общего показателя 51 902 человек с начала пандемии и 55 — за минувшие сутки.
Украинцы сделали 10 603 856 ПЦР-тестов, за сутки — 27 036.
Распространение Covid-19 в регионах
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60), Запорожской (58) и Полтавской (54) областях.
- Винницкая область — 43;
- Волынская область — 36;
- Днепропетровская область — 78;
- Донецкая область — 51;
- Житомирская область — 35;
- Закарпатская область — 26;
- Запорожская область — 58;
- Ивано-Франковская область — 14;
- Киевская область — 60;
- Кировоградская область — 12;
- Луганская область — 21;
- Львовская область — 45;
- Николаевская область — 43;
- Одесская область — 21;
- Полтавская область — 54;
- Ровенская область — 23;
- Сумская область — 46;
- Тернопольская область — 13;
- Харьковская область — 96;
- Херсонская область — 37;
- Хмельницкая область — 42;
- Черкасская область — 41;
- Черновицкая область — 23;
- Черниговская область — 19.
Накануне, 16 июня, показатель заболеваемости Covid-19 держался на уровне предыдущего дня и составил 1 045 против 1 014 случаев, зафиксированных 15 июня.