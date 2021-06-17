За время пандемии в Украине зафиксировано всего 2 227 225 заболевших Covid-19. Общая статистика за минувшие сутки пополнилась 1 188 пациентами, среди которых 62 ребенка и шестеро медработников. За последние 24 часа в госпитализации нуждались 601 человек.

За весь пандемический период количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 составило 2 145 660 человек, в том числе за сутки — 4 682.

Летальные исходы от осложнений Covid-19 достигли общего показателя 51 902 человек с начала пандемии и 55 — за минувшие сутки.

Украинцы сделали 10 603 856 ПЦР-тестов, за сутки — 27 036.

Распространение Covid-19 в регионах

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60), Запорожской (58) и Полтавской (54) областях.

Винницкая область — 43;

Волынская область — 36;

Днепропетровская область — 78;

Донецкая область — 51;

Житомирская область — 35;

Закарпатская область — 26;

Запорожская область — 58;

Ивано-Франковская область — 14;

Киевская область — 60;

Кировоградская область — 12;

Луганская область — 21;

Львовская область — 45;

Николаевская область — 43;

Одесская область — 21;

Полтавская область — 54;

Ровенская область — 23;

Сумская область — 46;

Тернопольская область — 13;

Харьковская область — 96;

Херсонская область — 37;

Хмельницкая область — 42;

Черкасская область — 41;

Черновицкая область — 23;

Черниговская область — 19.

Накануне, 16 июня, показатель заболеваемости Covid-19 держался на уровне предыдущего дня и составил 1 045 против 1 014 случаев, зафиксированных 15 июня.