За минувшие сутки, 16 июня, в Украине вакцинировали от Covid-19 76 538 людей, из них первую дозу получили 50 818 человек, а завершили иммунизацию — 25 720.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Наибольшее количество прививок за сутки провели в г. Киеве – 10 973 прививки, а за весь период вакцинальной кампании – также в г. Киеве – 233 941 прививки.

С начала вакцинальной кампании провели 1 907 685 прививок. Вакцинировано – 1 594 083 человека, из них получили первую дозу – 1 594 081 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 313 604 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом).

По данным Минздрава, 16 июня 2021 года совершили на 13 947 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

По состоянию на 15 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 702 205 человек.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 17 июня коронавирус подтвердили в 1 188 человек. От осложнений, которые вызвал вирус, умерли 55 человек. В то же время выздороветь удалось 4 682 людям.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60), Запорожской (58) и Полтавской (54) областях.

Подробнее о статистике коронавируса в Украине за 17 июня читайте на Фактах ICTV.