Минздрав Украины сообщает, что в связи с праздничными выходными центры вакцинации от Covid-19 изменили график работы. Часть из них будет прививать граждан в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые — работать в понедельник, 21 июня.

В центрах по вакцинации от коронавируса прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации против Covid-19 в приложении или через сайт Дія, или через контакт-центр Минздрава.

В часы работы вакцинируют тех, кого предварительно пригласили на прививку по телефону или сообщением. Вакцинироваться также могут все желающие, которые есть в листе ожидания. Вне очереди вакцинируют пожилых людей.

Точное расписание работы Центров вакцинации смотрите здесь.