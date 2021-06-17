Хирургическая операция по поводу аортокоронарного шунтирования на открытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения стала первым такого рода оперативным вмешательством для Полтавского областного клинического медицинского кардиоваскулярного центра.

У операционного стола собралась совместная бригада местных кардиохирургов и их коллег из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова.

— Сейчас в Украине действуют 49 кардиохирургических центров, 34 из которых уже выполняют такого уровня операции, — отметил директор Института Амосова Василий Лазоришинец.

Он особо отметил, что отныне Полтавский кардиоваскулярный центр стал полноправной хирургической структурой, в ресурсах которой появилась возможность оперировать на европейском уровне.

Пациент, 70-летний житель Кременчуга, чувствует себя хорошо и дышит самостоятельно.

Аортокоронарное шунтирование показано при патологии трех и более сосудов. Суть операции – вшивание вены, которую берут с ноги, между аортой и коронарной артерией.

— В Украине есть потребность в аортокоронарном шунтировании. Ведь сейчас выполняется 140 таких операций на 1 000 000 населения, тогда, когда за рубежом такой показатель составляет 1300-1800 операций, — заметил глава Полтавской ОДА Олег Синегубов.

По его словам, полтавские хирурги какое-то время будут практиковаться на базе Института Амосова, чтобы за несколько лет научиться проводить такого уровня вмешательства самостоятельно.

Читайте также о еще одном уникальном вмешательстве, на сей раз львовских кардиохирургов, по поводу расслоения аорты.

Источник: Полтавская ОГА