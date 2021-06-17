Подтверждение того, что человек прошел полный курс вакцинации против Covid-19 или же приобрел иммунитет после перенесенного коронавирусного заболевания, в Германии можно получить в виде приложения на смартфоне.

Как сообщает немецкая пресса, электронный Covid-сертификат оформляют в аптеках или у семейных врачей. Правда, за неимением полной базы данных о вакцинации и болезни, в полную силу эта программа заработает с июля 2021 года.

— Чтобы оформить Covid-сертификат, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и бумажный сертификат о двух прививках от коронавируса, — объяснила немецким журналистам одна из работниц аптеки.

Любопытно, что на подобный документ могут рассчитывать только те, кто получил прививку одной из четырех вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Если же речь идет не о прививке, а о перенесенной болезни, в этом случае наличие иммунитета против Covid-19 должно быть подтверждено соответствующим тестом на антитела.

Электронный Covid-сертификат выдается бесплатно. Он действителен в течение трех месяцев, если выдан на основании ПЦР-теста и в течении года, если аргументом для его получения были прививки.

С таким документом можно спокойно путешествовать по странам Евросоюза и Шенгенской зоны, где электронный Covid-сертификат начали выдавать с 14 июня.

Читайте также о том, комбинирование каких двух известных вакцин против Covid-19 оказалось эффективным.

Источник: DW