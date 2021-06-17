Черное море в районе Одессы зацвело, в воде фиксируется токсичная бактерия.
Изменения спровоцировали значительные осадки, сообщила эколог Галина Теренько на своей странице в Facebook.
— Теперь и наше море зацвело. Оливковый прилив — результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+19,0). На сей раз солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae, — сообщила Галина Теренько.
По ее словам, эта микроводоросль — носитель нейротоксинов.
Такое же цветение экологи наблюдали в мае 2015 года.
Можно ли купаться в Одессе
В начале июня Одесский областной центр Минздрава сообщил, что морская вода возле побережья города пригодна для купания.
Она соответствует санитарным нормам.
Подробнее о том, можно ли купаться в море возле Одессы, читайте на нашем сайте.
Источник: Галина Теренько
Фото: Ivan Rusev