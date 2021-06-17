Черное море в районе Одессы зацвело, в воде фиксируется токсичная бактерия.

Изменения спровоцировали значительные осадки, сообщила эколог Галина Теренько на своей странице в Facebook.

— Теперь и наше море зацвело. Оливковый прилив — результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+19,0). На сей раз солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae, — сообщила Галина Теренько.

По ее словам, эта микроводоросль — носитель нейротоксинов.

Такое же цветение экологи наблюдали в мае 2015 года.

Можно ли купаться в Одессе

В начале июня Одесский областной центр Минздрава сообщил, что морская вода возле побережья города пригодна для купания.

Она соответствует санитарным нормам.

Подробнее о том, можно ли купаться в море возле Одессы, читайте на нашем сайте.

Источник: Галина Теренько

Фото: Ivan Rusev