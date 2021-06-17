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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Тяжелобольных учат дышать и ходить: кому в Украине нужна постковидная реабилитация

лікарня

В правильной постковидной реабилитации нуждаются не только люди, которые перенесли коронавирус  в тяжелой форме, но и переболевшие легко.

Об этом во время круглого стола Проблемы и перспективы постковидной реабилитации в Украине от экспертов-практиков рассказал врач-физиотерапевт Вадим Керестей. По его словам, у 80% украинцев болезнь протекает в легкой форме.

— Им тоже нужна постковидная реабилитация. У них может быть тахикардия, часто развивается дыхательная недостаточность или остаточные явления в легких. Они имеют пониженную работоспособность, а также очень низкую толерантность организма к любой физической нагрузке, — говорит Вадим Керестей.

Также есть и тяжелобольные пациенты, которые находились в реанимации.

— Важным является этап, когда пациенты переходят из реанимации в стационар. Довольно часто такие пациенты имеют достаточно существенные двигательные нарушения. Они не способны ходить, высок риск падения. С помощью методов физической терапии таких пациентов учат заново дышать, двигаться, — добавляет он.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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