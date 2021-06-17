По данным ВОЗ, в 2020 году от онкологических заболеваний умерло 10 млн человек, из них в Украине — более 77 тыс. Одним из факторов риска их развития является курение — на него приходится 20% в статистике смертности.

Как в борьбе с распространением онкологических заболеваний могут помочь электронные сигареты, эксперты обсудили на форуме The Parliament Magazine. Они считают, что вейпинг может стать частью плана по борьбе с онкологией в ЕС.

По мнению Клайви Бейтса, директора организации Counterfactual, которая занимается консалтинговой и адвокатской практикой и ориентирована на прагматичный подход к устойчивому развитию и охране общественного здоровья, во время использования продуктов курильщиками государство получит выгоду в виде улучшения уровня общественного здоровья.

Например, благодаря переходу с сигарет на снюс (жевательный табак) в Швеции удалось снизить уровень курения до 5%. В то время как средний показатель по ЕС составляет 24%. Выбор конкретной альтернативы зависит от пользователя, но эксперт отметил, что при отказе от курения электронные сигареты демонстрируют эффективность вдвое выше в сравнении с другими методами (никотинзаместительная терапия, пластыри и жвачки).

Прогрессивной страной по использованию электронных сигарет как метода снижения рисков для курильщиков является Великобритания. В основе государственной политики там заложена концепция Harm Reduction (уменьшение вреда), цель которой — определить факторы риска для здоровья и заменить их альтернативами.

Научные исследования указывают на то, что во время использования электронных систем доставки никотина (электронных сигарет и систем для электрического нагрева табака) выделяется до 95% меньше вредных веществ по сравнению с дымом сигареты.

— Уменьшение вреда — это возможность дать голос пользователям и это то, что может помочь в борьбе с онкологией, — отметил директор Всемирного альянса вейперов Майкл Лэнди.

В регулировании бездымных продуктов Великобритания использует пропорциональный подход: наименее вредные продукты облагаются меньшим налогом и ограничениями по сравнению с традиционными сигаретами, и наоборот. Государство поддерживает переход на электронные системы даже путем рекламы в общественных местах.

С 2017 года, в рамках национальной ежегодной кампании Stoptober, помогающей британцам бросить курить, электронные сигареты признаются как средство, снижающее риски. И это дало результаты: уровень курения в стране сократился до исторического минимума — 14,7%.

Майкл Ленди отметил также, что наиболее высокий уровень курения наблюдается среди бедных слоев населения. А регулирование альтернативных продуктов, которое приравнивает их к сигаретам, делает первые дороже по стоимости. Это создает сложности для множества курильщиков, которые не могут или не хотят бросать потребление никотина.

— Если мы поднимаем стоимость альтернативных продуктов, мы автоматически ставим на них крест, — заявил эксперт. — Учитывая данные факторы, рекомендации ВОЗ должны быть пересмотрены.

В поддержку электронных сигарет как способа уменьшения вреда выступила Мария Спираки, член Комитета Европарламента по окружающей среде, здравоохранению и безопасности продуктов питания, а также Специального комитета по борьбе с раком.

Эксперт считает, что совершеннолетние курильщики должны быть проинформированы о всех возможных и доступных методах уменьшения вреда.

— Мы должны использовать доступные нам инструменты — альтернативные продукты. А жесткие налоги — это не то, что нам поможет. Однако, чтобы предупредить курение электронных сигарет среди молодежи, необходимо проводить информационные кампании, — прокомментировала Мария Спираки.

Курение — фактор риска развития онкологических заболеваний, и оно негативно отображается на общественном здоровье. Поэтому государства должны анализировать практики других стран и принимать меры, чтобы сократить масштабы всеми доступными методами. А пропорциональное регулирование альтернативных продуктов, имеющих научное обоснование в уменьшении вреда, — это возможность дать курильщикам выбор в пользу снижения рисков для здоровья.