Сертификат вакцинации от Covid-19 в Украине: как выглядит и как его выдают

После введения международных свидетельств о вакцинации в Украине среди семейных врачей и пациентов возникли некоторые вопросы относительно выдачи и получения этого документа.

Так, в социальных сетях люди, которые хотели получить свидетельство, не могли этого сделать. По их словам, некоторые врачи не знают, как заполнять документ, а бланков с желтым цветом нет.

Как в Украине выдают свидетельства о вакцинации от Covid-19 / 2 фотографии

В комментарии Фактам ICTV пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила, что никаких проблем с бланками для оформления международного свидетельства о вакцинации нет.

— Бумага для печати свидетельства необязательно должна быть желтой. Его можно получить только у своего семейного врача. На свидетельстве обязательно должна быть печать поставщика медицинских услуг и подпись врача. Все требования относительно действия этого документа указаны на его обороте, — отметили в Минздраве.

По словам врача-педиатра Виктории Клещ, которая уже работала с выдачей свидетельств о вакцинации, система Helsi, в которой находится кабинет пациента с данными пациента работает быстро.

— Из этого кабинета пациента врач может сразу загрузить свидетельство, где появляется информация на английском и украинском языках о вакцинации пациента. После чего. мы его печатаем, ставим подпись и печать медицинского учреждения и отдаем пациенту, — рассказала Клещ.

Она утверждает, что по желанию человека, они могут распечатать свидетельство на белой или на желтой бумаге, но четкого указания от Минздрава, что учреждение имеет закупать именно желтую бумагу не было.

Также эти сертификаты не имеют QR-кода, то есть не известно, насколько они имеют юридическую силу при пересечении границы.

— Мы ждем 1 июля, потому что нам обещают с этого времени ввести определенный стандарт этого паспорта вакцинации, — добавила врач.

Специалист подчеркнула, что некоторые люди приходили к семейным врачам за сертификатом даже когда полностью не завершили вакцинацию. Однако этот документ не дойный, если человек не завершил вакцинацию.

16 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что семейным врачам могут разрешить выдавать справки о проведении полной вакцинации от коронавируса. В частности речь идет о документе после полной иммунизации, введения двух доз вакцины от вируса.