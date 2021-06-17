Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 17 июня 2021

По состоянию на 17 июня в мире подтвердили 177,9 млн случаев Covid-19. В то же время в Украине количество выявленных случаев за сутки остается стабильной, но страна занимает третье место по количеству смертей от вируса в Европе.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 17 июня зафиксировали 1 188 новых случаев коронавирусной болезни. Выздороветь удалось 4 682 людям, в то же время умерли — 55 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60), Запорожской (58) и Полтавской (54) областях.

Украина остается в зеленой зоне эпидемической опасности.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 зафиксировали в Бразилии (85 тыс.), Индии (67 тыс.), Колумбии (27 тыс.), Аргентине (25 тыс.) и США (14 тыс.).

В Европе за предыдущие сутки больше всего случаев выявили в России – свыше 13 тыс., Великобритания – 9 тыс. и Испания – 3,8 тыс. Украина – восьмая.

Всего в мире от коронавируса умерли 3,8 млн человек, а за сутки — более 9 тыс. В то же время, выздоровели — более 162 млн пациентов.

Зеленый грибок в Индии и новый штамм Lambda: Covid-новости 17 июня / 2 фотографии

В Индии у человека, выздоровевшего от коронавируса, зафиксировали инфицирование аспергиллезом (зеленым грибком).

По данным ВОЗ, новый штамм Covid-19, который получил название Lambda, зарегистрировали уже на территориях почти 30 стран мира, но преимущественно в Южной Америке.

В Индонезии зафиксировали наибольший показатель заболеваемости на Covid-19 с января — 12 624 новых случаев. Более 350 индонезийских врачей и медицинских работников заболели Covid-19, несмотря на то, что они были привиты вакциной от компании Sinovac.

Препарат немецкой компании CureVac во время второго испытания оказался малоэффективным – 47%. В компании подчеркнули важность разработки вакцин от Covid-19 второго поколения, ведь количество штаммов коронавируса растет.