В Индии у человека, выздоровевшего от коронавируса, зафиксировали инфицирование аспергиллезом (зеленым грибком, зеленой плесенью).
Случай обнаружили в Индоре (штат Мадхья-Прадеш). 34-летнего мужчину госпитализировали в больницу в Мумбаи.
— У него было 90% легочной инфекции. Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза или черного грибка, — отметили представители местных органов здравоохранения.
По их данным, это, возможно, первый случай заболевания аспергиллезом в стране.
У мужчины наблюдались кровотечение из носа, повышение температуры, слабость и потеря веса.
Аспергиллез — заболевание, которое провоцируют грибы рода Aspergillus. Люди ежедневно вдыхают его споры, однако проблемы со здоровьем он може вызывать после заболевания, как коронавирус, или на фоне иммуносупрессивной терапии.
Черный грибок в Индии
В Индии распространяется черный грибок или мукормикоз.
В стране обнаружили уже более 30 тыс. случаев болезни, более 2 тыс. скончались.
Подробнее о черном грибке (мукормикозе) читайте на нашем сайте.
Источник: Hindustan Times