В Индии у человека, выздоровевшего от коронавируса, зафиксировали инфицирование аспергиллезом (зеленым грибком, зеленой плесенью).

Случай обнаружили в Индоре (штат Мадхья-Прадеш). 34-летнего мужчину госпитализировали в больницу в Мумбаи.

— У него было 90% легочной инфекции. Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза или черного грибка, — отметили представители местных органов здравоохранения.

По их данным, это, возможно, первый случай заболевания аспергиллезом в стране.

У мужчины наблюдались кровотечение из носа, повышение температуры, слабость и потеря веса.

Аспергиллез — заболевание, которое провоцируют грибы рода Aspergillus. Люди ежедневно вдыхают его споры, однако проблемы со здоровьем он може вызывать после заболевания, как коронавирус, или на фоне иммуносупрессивной терапии.

Черный грибок в Индии

В Индии распространяется черный грибок или мукормикоз.

В стране обнаружили уже более 30 тыс. случаев болезни, более 2 тыс. скончались.

Подробнее о черном грибке (мукормикозе) читайте на нашем сайте.

Источник: Hindustan Times