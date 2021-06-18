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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Почему для въезда в ЕС вакцинированным украинцам понадобится ПЦР-тест

тестування на коронавірус

По состоянию на 18 июня Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило для экстренного использования только одну вакцину, которую использует Украина — Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

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В то же время агентство не зарегистрировало вакцину AstraZeneca, изготовленную в Индии и Южной Корее – Covishield и AstraZeneca-SKBio, а также китайскую вакцину Coronavac. Именно этими препаратами вакцинируют в Украине.

Это означает, что украинцам, которые получили прививки этими препаратами, придется делать ПЦР-тест для въезда в ЕС, когда запустят Covid-паспорта.

Пока что полная вакцинация будет основанием для въезда только для тех, кого вакцинировали препаратом от Pfizer. Или же когда Европейское агентство лекарственных средств одобрит другие препараты.

Covid-паспорта в Украине

Украина внедрит цифровые Covid-сертификаты через 10-14 дней после того, как такие же документы будут введены в действие в Европейском Союзе. Они будут подобны европейским и будут содержать информацию, как о получении вакцины, так и о негативных ПЦР-тестах и факте выздоровления от Covid-19.

Подробнее о Covid-сертификатах в Украине — читайте в материале.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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