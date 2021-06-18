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Людмила Грубник |

Число сперматозоидов даже увеличилось — ученые о влиянии Covid-вакцин на мужчин

Число сперматозоидов даже увеличилось — ученые о влиянии Covid-вакцин на мужчин

Вакцины против коронавируса не влияют на мужское здоровье и не снижают число сперматозоидов и качество спермы у мужчин.

Ученые из Университета Майами (США) изучили этот вопрос и пришли к выводу, что после укола даже увеличилось количество производимой спермы.

Они изучили показатели 45 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, все они не болели коронавирусом и были вакцинированы двумя дозами мРНК-вакцины.

— Количество сперматозоидов увеличилось с 26 млн клеток на миллилитр жидкости до 30 м/мл, то есть на 15%. Между тем, среднее число сперматозоидов увеличилось с 36 м/мл до 44 м/мл, что на 22% больше, — говорится в результатах исследования.

Так, по данным ученых, они не обнаружили никакой связи между веществами от Pfizer-BioNTech или Moderna с такой реакцией организма.

Как отмечают исследователи, эти результаты опровергают ложные заявления о том, что вакцины против коронавируса влияют на фертильность.

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Вакцинация против коронавируса

Со старта вакцинации в мире в сети начала распространяться непроверенная информация об иммунизации.

Специалисты связывают это с борьбой между разработчиками веществ и призывают доверять только официальным источникам.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Daily Mail, JAMA

Фото: Pexels

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