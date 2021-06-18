Каждый день ситуация с коронавирусом в столице становится лучше. Благодаря вакцинации, проводимой в Международном выставочном центре, количество больных Covid-19 стремительно уменьшается.

Однако специалисты не исключают, что в Украине может быть еще одна волна коронавируса. Об этом заявила руководитель столичного Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее мнению, болезнь пошла на спад, однако чиновник не исключает того, что в Украине может быть еще одна вспышка Covid-болезни.

— Я думаю, что будет рост заболеваемости. Мы не влияем на передвижение туристов, как и на желание людей отдохнуть в разных странах. Вероятно, это будет иметь определенные последствия. Наша задача — придерживаться одного единого алгоритма, который работает во всех странах, — отметила руководитель киевского Департамента здравоохранения.

Гинзбург отметила, что вакцинация, физическая дистанция, ношение масок, мытье рук и соблюдение карантинных ограничений помогут сдержать распространение коронавируса.

По ее мнению, если есть возможность не посещать места массового скопления людей, то следует избегать таких мероприятий.

По состоянию на 18 июня, Киев остается лидером в Украине по количеству подтвержденных случаев коронавируса. За последние сутки в столице зафиксировали 207 новых Covid-случаев, в то же время три человека не смогли справиться с осложнениями заболевания.

Фото: КГГА