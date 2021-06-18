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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

Covid-19 пошел на спад, но может быть еще одна вспышка заболевания — Гинзбург

Валентина Гинзбург

Каждый день ситуация с коронавирусом в столице становится лучше. Благодаря вакцинации, проводимой в Международном выставочном центре, количество больных Covid-19 стремительно уменьшается.

Однако специалисты не исключают, что в Украине может быть еще одна волна коронавируса. Об этом заявила руководитель столичного Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее мнению, болезнь пошла на спад, однако чиновник не исключает того, что в Украине может быть еще одна вспышка Covid-болезни.

— Я думаю, что будет рост заболеваемости. Мы не влияем на передвижение туристов, как и на желание людей отдохнуть в разных странах. Вероятно, это будет иметь определенные последствия. Наша задача — придерживаться одного единого алгоритма, который работает во всех странах, — отметила руководитель киевского Департамента здравоохранения.

Гинзбург отметила, что вакцинация, физическая дистанция, ношение масок, мытье рук и соблюдение карантинных ограничений помогут сдержать распространение коронавируса.

По ее мнению, если есть возможность не посещать места массового скопления людей, то следует избегать таких мероприятий.

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По состоянию на 18 июня, Киев остается лидером в Украине по количеству подтвержденных случаев коронавируса. За последние сутки в столице зафиксировали 207 новых Covid-случаев, в то же время три человека не смогли справиться с осложнениями заболевания.

Фото: КГГА

Источник: Укринформ

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