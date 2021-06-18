За время пандемии в Украине зафиксировано всего 2 228 192 заболевших Covid-19. Общая статистика за минувшие сутки пополнилась 967 пациентами, среди которых 32 ребенка и шестеро медработников. За последние 24 часа госпитализация потребовалась 585 людям.
За весь пандемический период количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 составило 2 147 972 человека, в том числе за сутки — 2 312.
Летальные исходы от осложнений Covid-19 достигли общего показателя 51 972 человека с начала пандемии и 50 — за минувшие сутки.
Украинцы сделали 10 629 744 ПЦР-тестов, за сутки — 25 888.
Распространение Covid-19 в регионах
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (60), Киевской (54), Днепропетровской (50) и Черкасской областях (46).
- Винницкая область — 7;
- Волынская область — 16;
- Днепропетровская область — 50;
- Донецкая область — 61;
- Житомирская область — 27;
- Закарпатская область — 9;
- Запорожская область — 43;
- Ивано-Франковская область — 6;
- Киевская область — 54;
- Кировоградская область — 10;
- Луганская область — 14;
- Львовская область — 38;
- Николаевская область — 38;
- Одесская область — 42;
- Полтавская область — 30;
- Ровенская область — 41;
- Сумская область — 38;
- Тернопольская область — 14;
- Харьковская область — 68;
- Херсонская область — 23;
- Хмельницкая область — 35;
- Черкасская область — 46;
- Черновицкая область — 28;
- Черниговская область — 22.
Вчера, 17 июня, количество заболевших Covid-19 в Украине составило 1 118 случаев.