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Вікторія Яснопольська |

Covid-19 в Украине – статистика 18 июня: 967 случаев заболевания за сутки

тернополь

За время пандемии в Украине зафиксировано всего  2 228 192 заболевших Covid-19. Общая статистика за минувшие сутки пополнилась 967 пациентами, среди которых 32 ребенка и шестеро медработников. За последние 24 часа госпитализация потребовалась 585 людям.

За весь пандемический период количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 составило 2 147 972 человека, в том числе за сутки — 2 312.

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Летальные исходы от осложнений Covid-19 достигли общего показателя 51 972 человека с начала пандемии и 50 — за минувшие сутки.

Украинцы сделали 10 629 744  ПЦР-тестов, за сутки — 25 888.

Распространение Covid-19 в регионах

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (60), Киевской (54), Днепропетровской (50) и Черкасской областях (46).

  • Винницкая область — 7;
  • Волынская область — 16;
  • Днепропетровская область — 50;
  • Донецкая область — 61;
  • Житомирская область — 27;
  • Закарпатская область — 9;
  • Запорожская область — 43;
  • Ивано-Франковская область — 6;
  • Киевская область — 54;
  • Кировоградская область — 10;
  • Луганская область — 14;
  • Львовская область — 38;
  • Николаевская область — 38;
  • Одесская область — 42;
  • Полтавская область — 30;
  • Ровенская область — 41;
  • Сумская область — 38;
  • Тернопольская область — 14;
  • Харьковская область — 68;
  • Херсонская область — 23;
  • Хмельницкая область — 35;
  • Черкасская область — 46;
  • Черновицкая область — 28;
  • Черниговская область — 22.

Вчера, 17  июня, количество заболевших Covid-19 в Украине составило 1 118 случаев.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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