За время пандемии в Украине зафиксировано всего 2 228 192 заболевших Covid-19. Общая статистика за минувшие сутки пополнилась 967 пациентами, среди которых 32 ребенка и шестеро медработников. За последние 24 часа госпитализация потребовалась 585 людям.

За весь пандемический период количество выздоровевших в Украине после перенесенного Covid-19 составило 2 147 972 человека, в том числе за сутки — 2 312.

Летальные исходы от осложнений Covid-19 достигли общего показателя 51 972 человека с начала пандемии и 50 — за минувшие сутки.

Украинцы сделали 10 629 744 ПЦР-тестов, за сутки — 25 888.

Распространение Covid-19 в регионах

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (60), Киевской (54), Днепропетровской (50) и Черкасской областях (46).

Винницкая область — 7;

Волынская область — 16;

Днепропетровская область — 50;

Донецкая область — 61;

Житомирская область — 27;

Закарпатская область — 9;

Запорожская область — 43;

Ивано-Франковская область — 6;

Киевская область — 54;

Кировоградская область — 10;

Луганская область — 14;

Львовская область — 38;

Николаевская область — 38;

Одесская область — 42;

Полтавская область — 30;

Ровенская область — 41;

Сумская область — 38;

Тернопольская область — 14;

Харьковская область — 68;

Херсонская область — 23;

Хмельницкая область — 35;

Черкасская область — 46;

Черновицкая область — 28;

Черниговская область — 22.

Вчера, 17 июня, количество заболевших Covid-19 в Украине составило 1 118 случаев.