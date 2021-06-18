В ближайших планах Министерства здравоохранения Украины — до конца июня закупить 38 млн доз вакцин против Covid-19 на общую сумму 10,5 млрд грн. Известно, что на эти нужды уже потрачено почти 8 млрд грн.

— Заложенная в бюджете средняя стоимость вакцины со всеми затратными материалами — почти 276 грн, — сообщил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

По его словам, 8 млрд грн ушли на закупку шприцов (41 млн грн), растворов (39 млн грн), контейнеров для сбора медицинских отходов (18 млн грн).

О приобретении каких именно Covid-вакцин идет речь пока не сообщается.

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Источник: Счетная палата Украины