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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

До конца июня Минздрав планирует потратить на закупку Covid-вакцин свыше 10 млрд грн

вакцины

В ближайших планах Министерства здравоохранения Украины — до конца июня закупить 38 млн доз вакцин против Covid-19 на общую сумму 10,5 млрд грн. Известно, что на эти нужды уже потрачено почти 8 млрд грн.

— Заложенная в бюджете средняя стоимость вакцины со всеми затратными материалами — почти 276 грн, — сообщил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

По его словам, 8 млрд грн ушли на закупку шприцов (41 млн грн), растворов (39 млн грн), контейнеров для сбора медицинских отходов (18 млн грн).

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О приобретении каких именно Covid-вакцин идет речь пока не сообщается.

Информация в тему: как в Украине выдают свидетельства о вакцинации против Covid-19.

Источник: Счетная палата Украины

Фото: Depositphotos

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