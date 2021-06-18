В Литве прививки против коронавируса хотят делать на пляжах.
Об этом рассказала советник главы Минздрава Литвы Юстина Алексайте.
— Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтойи и Паланге, — сказала Юстина Алексайте.
По ее словам, иммунизацию в стране надо сделать более доступной для местных жителей.
Также в стране нужно увеличивать количество пунктов прививки.
Вакцинация в мире
В мире продолжается вакцинация населения против коронавируса. Активно этот процесс проходит в Израиле, США, Китае, Великобритании.
Однако не все страны могут похвастаться такими же результатами. В Украине темпы иммунизации неудовлетворительные.
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Источник: Delfi