Пищевое отравление: симптомы, лечение, профилактика

Пищевое отравление — неприятное, а иногда и опасное заболевание, которое грозит и детям, и взрослым.

Что такое пищевое отравление

Пищевое отравление — это заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих вредные микроорганизмы или ядовитые вещества. Обычно болезнь протекает в легкой форме, однако иногда может привести к смерти.

Существует два типа отравлений: немикробные, возникающие из-за ядовитых веществ (растения, химикаты, грибы) и микробные, вызванные работой бактерий и паразитов, живущих в пищевых продуктах.

Статистика больных

За последние годы на планете улучшилась ситуация со случаями пищевых отравлений. Согласно статистике ВОЗ, их количество сократилось с 2,6 млн случаев в 2000 году до 1,5 млн случаев в 2019-м.

Однако летальность от кишечных инфекций продолжает быть среди 10 основных причин смертей в мире.

Стало меньше вспышек кишечных инфекционных заболеваний и в Украине. По данным Госпродпотребслужбы, в январе-мае 2021 года было расследовано 26 вспышек острых кишечных инфекций, за аналогичный период 2020-го — 30 вспышек.

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Симптомы

Как правило первые симптомы отравления появляются в течение 2-6 часов после попадания в желудок некачественных продуктов. Прогрессирование болезни зависит от количества принятой пищи и состояния здоровья. Однако к типичным проявлениям пищевого отравления относятся:

резкая боль в животе;

диарея;

тошнота и рвота;

обезвоживание организма;

отсутствие аппетита и слабость;

повышение температуры.

Продукты, которые чаще всего вызывают отравление

Обычно пищевое отравление возникает после употребления испорченной или некачественной пищи. Чаще всего расстройство пищеварения вызывают следующие продукты:

молоко и мясо;

грибы;

яйца;

консервы;

рыба и морепродукты;

кондитерские изделия;

немытые фрукты и овощи.

Лечение

Заниматься самолечением не рекомендуется, но первая помощь улучшит состояние человека и сделает течение болезни более легким. Для этого нужно:

выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, это поможет очистить желудок;

соблюдать диету, употреблять овощные супы, каши, бульоны;

исключить из рациона жирное, жаренное, алкоголь и кофеин;

восстановить водный баланс;

употреблять сорбенты для быстрого выведения токсинов из организма;

обеспечить постельный режим и покой.

Однако если диарея продолжается более трех дней, температура тела выше 39 градусов, появляется нарушение зрения и галлюцинации, срочно необходимо обратиться за помощью к врачу.

Профилактика

Чтобы уменьшить риски заражения, необходимо руководствоваться следующими советами:

соблюдать правила санитарной гигиены на кухне;

тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением;

проверять внешний вид, температуру хранения и срок годности продуктов питания;

мыть руки перед едой, после посещения общественных мест и туалета;

осуществлять термическую обработку продуктов;

хранить сырые продукты отдельно от готовых блюд;

избегать употребления подозрительных грибов и ягод.

Отравление алкоголем

Значительные проблемы со здоровьем может спровоцировать отравление алкоголем.

После него следует очистить кишечник и соблюдать диету.

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