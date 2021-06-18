Пищевое отравление: симптомы, лечение, профилактика

Пищевое отравление — неприятное, а иногда и опасное заболевание, которое грозит и детям, и взрослым.
Что такое пищевое отравление
Пищевое отравление — это заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих вредные микроорганизмы или ядовитые вещества. Обычно болезнь протекает в легкой форме, однако иногда может привести к смерти.
Существует два типа отравлений: немикробные, возникающие из-за ядовитых веществ (растения, химикаты, грибы) и микробные, вызванные работой бактерий и паразитов, живущих в пищевых продуктах.
Статистика больных
За последние годы на планете улучшилась ситуация со случаями пищевых отравлений. Согласно статистике ВОЗ, их количество сократилось с 2,6 млн случаев в 2000 году до 1,5 млн случаев в 2019-м.
Однако летальность от кишечных инфекций продолжает быть среди 10 основных причин смертей в мире.
Стало меньше вспышек кишечных инфекционных заболеваний и в Украине. По данным Госпродпотребслужбы, в январе-мае 2021 года было расследовано 26 вспышек острых кишечных инфекций, за аналогичный период 2020-го — 30 вспышек.
Симптомы
Как правило первые симптомы отравления появляются в течение 2-6 часов после попадания в желудок некачественных продуктов. Прогрессирование болезни зависит от количества принятой пищи и состояния здоровья. Однако к типичным проявлениям пищевого отравления относятся:
- резкая боль в животе;
- диарея;
- тошнота и рвота;
- обезвоживание организма;
- отсутствие аппетита и слабость;
- повышение температуры.
Продукты, которые чаще всего вызывают отравление
Обычно пищевое отравление возникает после употребления испорченной или некачественной пищи. Чаще всего расстройство пищеварения вызывают следующие продукты:
- молоко и мясо;
- грибы;
- яйца;
- консервы;
- рыба и морепродукты;
- кондитерские изделия;
- немытые фрукты и овощи.
Лечение
Заниматься самолечением не рекомендуется, но первая помощь улучшит состояние человека и сделает течение болезни более легким. Для этого нужно:
- выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, это поможет очистить желудок;
- соблюдать диету, употреблять овощные супы, каши, бульоны;
- исключить из рациона жирное, жаренное, алкоголь и кофеин;
- восстановить водный баланс;
- употреблять сорбенты для быстрого выведения токсинов из организма;
- обеспечить постельный режим и покой.
Однако если диарея продолжается более трех дней, температура тела выше 39 градусов, появляется нарушение зрения и галлюцинации, срочно необходимо обратиться за помощью к врачу.
Профилактика
Чтобы уменьшить риски заражения, необходимо руководствоваться следующими советами:
- соблюдать правила санитарной гигиены на кухне;
- тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением;
- проверять внешний вид, температуру хранения и срок годности продуктов питания;
- мыть руки перед едой, после посещения общественных мест и туалета;
- осуществлять термическую обработку продуктов;
- хранить сырые продукты отдельно от готовых блюд;
- избегать употребления подозрительных грибов и ягод.
Отравление алкоголем
Значительные проблемы со здоровьем может спровоцировать отравление алкоголем.
После него следует очистить кишечник и соблюдать диету.
Подробнее о том, что делать при отравлении алкоголем, читайте на нашем сайте.
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