Украина недавно перешла в зеленую зону, потому что здесь, как и в большинстве стран Европы, заболеваемость Covid-19 пошла на спад.

Но пандемия еще не закончилась, и расслабляться рано.

Есть страны, в которых снова начинается рост заболеваемости: Великобритания, Португалия, Россия.

В Великобритании даже ослабление карантинных мер отложили до 19 июля из-за проникновения в страну индийского штамма Дельта.

Именно этот штамм хозяйничает и в соседней России. За последние сутки там зафиксирован рост заболеваемости Covid-19 на 46%. В одной только Москве выявлено 9 056 случаев — это абсолютный рекорд с начала пандемии. Здесь и в других регионах уже вводят жесткие карантинные ограничения.

Пик заболеваемости Covid-19 в июне многие ученые связывают с проникновением на территорию России индийского штамма коронавируса.

По сведениям консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, вариант Дельта (индийский штамм) занимал чуть больше половины (52%) во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% — в июне.

Чем опасен штамм Дельта?

Да все тем же, чем и из Британии: быстрая распространяемость, высокая заразность, тяжелое течение болезни, умение обходить иммунные барьеры.

Это самые главные отличительные особенности штамма Дельта.

Учитывая летнюю миграцию народонаселения к российским родственникам и на заработки, мы можем получить индийский штамм Дельта уже в обозримом будущем — осенью или даже раньше.

— Сейчас идет активная миграция. Причем, люди путешествуют не просто из страны в страну, а сразу по нескольким, — говорит врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. – Это могут быть и страны, в которых сейчас идет рост заболеваемости. Мы практически сняли все ограничения на сегодня, а значит риск проникновения к нам индийского штамма или какого-либо другого в такой ситуации, очень велик. И попадая в среду незащищенных людей, он несомненно вызовет всплеск заболеваемости.

Поэтому, рекомендует эпидемиолог, нужно ускорить темпы вакцинации и осторожнее относиться к переездам.

Украинские ученые обеспокоены такой ситуацией и советуют ограничить миграцию со странами, где распространяется этот штамм.

Такие выводы и рекомендации дала рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Они обнародованы на сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Ученые обращают внимание, что индийский штамм в 1,6 раза заразнее, чем британский, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации. К тому же замечено, что он поражает более молодую часть населения.

В НАНУ Украины считают, что целесообразно установить дополнительный контроль и ограничения миграции между Украиной и странами, где стремительно увеличивается количество случаев Covid-19, вызванных индийским штаммом Дельта.

А тем временем, Постановлением правительства Украины №611 от 16 июня отменен запрет на въезд в Украину с территории Индии, действовавший больше месяца из-за рекордных показателей распространения коронавируса в этой стране.