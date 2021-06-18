Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медиков с наступающим профессиональным праздником, который будут праздновать 20 июня 2021 года.

Его выступление транслировалось в эфире одного из украинских телеканалов.

— С чувством благодарности я поздравляю с наступающим профессиональным праздником всех украинских медиков. Это 700 тыс. рыцарей в белых доспехах, которые ежедневно, ежечасно, ежесекундно самоотверженно бьются за здоровье, за жизнь граждан Украины, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, в стране нужно больше внимания уделять медицинской сфере и ее работникам.

— Мы должны сделать все, чтобы у нас был не день, а год медицинского работника. И не один, а каждый год. И все последующие, когда Украина компенсирует отсутствие должного внимания к медицине в течение многих лет, — добавил президент.

День медика в Украине

Этот профессиональный праздник был утвержден указом президента Украины №281/94 от 3 июня 1994 года.

В этот день принято поздравлять всех работников медицинской отрасли.

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