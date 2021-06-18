Магнитные бури в июне 2021 года не будут сильно беспокоить украинцев. В первый летний месяц ожидается только один период повышения солнечной активности — в середине месяца.

Даты магнитных бурь в июне

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, незначительные колебания магнитосферы возможны 2 июня.

Однако магнитная буря прогнозируется на 16 число, она будет очень слабой (ей присвоен уровень G1).

Несмотря на это, некоторые метеозависимые люди могут почувствовать изменения. Они могут ощущать головные боли, тошноту, также возможны перепады давления.

Кроме того, человек может быть раздражительным, вспыльчивым.

Читайте Календарь магнитных бурь на 2021 год

Как защитить организм во время магнитных бурь

Факты ICTV регулярно публикуют рекомендации о том, как вести себя в периоды повышения солнечной активности.

Что нельзя делать во время магнитных бурь:

загорать в период активного солнца (12.00-16.00);

перегружать организм;

употреблять алкоголь, тяжелую и жирную пищу;

истощать организм диетами;

недостаточно спать.

Какие рекомендации во время магнитных бурь:

начать день с контрастного душа, а закончить теплой ванной;

лечь пораньше спать;

исключить из рациона крепкий кофе и даже чай, лучше заменить их легкими травяными напитками.

Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца