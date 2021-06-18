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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Метеозависимость: влияет ли погода на состояние человека и можно ли это лечить

метеозависимость

Метеозависимость способна значительно усложнять жизнь человека. Она может влиять на ухудшение физического состояния или изменение самочувствия. Хотя также существует мнение, что метеозависимость связана только с психосоматикой (влияние психического состояния на физические показатели организма).

Связывают ли врачи ухудшение состояния здоровья человека с погодой, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт клиники Оберіг Елена Антонюк.

По ее словам, пока нет доказательств, которые бы окончательно подтверждали или опровергали мнение о том, что у некоторых людей может фиксироваться метеозависимость. С одной стороны, не доказано, что именно приближение грозы вызвало у определенного человека головные боли, с другой — есть категории граждан, которые регулярно жалуются на ухудшение самочувствия.

— Человек — биологическое существо, и его состояние может зависеть от внешних факторов, один из которых — погодные условия. Однако он может чувствовать психологический дискомфорт при смене погоды, и это может влиять на ухудшение общего состояния и самочувствия, — говорит Елена Антонюк.

Симптомы метеозависимости

Как объясняет врач, зачастую пациенты жалуются на:

  • усталость;
  • пониженную работоспособность;
  • головные боли или в грудной клетке;
  • повышение артериального давления;
  • ускорение сердцебиения;
  • боли в мышцах или суставах;
  • ухудшение настроения, раздражение.

— Иногда людей, у которых была операция по удалению конечности, беспокоят фантомные боли. После травм и переломов в результате осложнений в виде артрозов и артритов некоторые жалуются на боли в конечностях, — дополняет Елена Антонюк.

Кто находится в группе риска

Часто на метеозависимость жалуются люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, кто имеют проблемы с давлением.

— Иногда такое наблюдается у людей с хроническими патологиями, например, сердечно-сосудистые заболевания. Они чувствуют повышение или понижение давления, боли, — комментирует врач.

Также о такой зависимости сообщают люди с неврологическими расстройствами.

— Об ухудшении состояния из-за погоды сообщают люди, склонные к частым головным болям, мигрени, — объясняет специалист.

В то же время иногда и здоровый человек может почувствовать ухудшение состояния. При этом терапевт опровергает миф о том, что метеозависимость — это приобретенное с возрастом состояние.

— Я бы не связывала с возрастом. Есть много молодых людей, страдающих хроническими заболеваниями, и они могут жаловаться на погоду. А есть люди пожилого возраста, которые при условии соблюдения здорового образа жизни могут иметь хорошее здоровье, — комментирует Елена Антонюк.

Как лечить метеозависимость

Поскольку прямая связь между погодой и состоянием человека не доказана, нет общих рекомендаций по лечению метеозависимости.

— Я бы рекомендовала психоповеденческую терапию. Не стоит ожидать, что при смене погоды обязательно что-то случится. Кроме того, возможно симптоматическое лечение. Можно принимать препараты, которые люди обычно используют. Например, во время головной боли — обезболивающие, — подводит итог специалист.

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Метеозависимость и изменение климата

Существует мнение, что из-за изменения климата на планете вырастет количество метеозависимых людей.

Глобальное потепление и неустойчивость температурного режима негативно влияет на самочувствие людей.

Подробнее о метеозависимости у людей читайте на нашем сайте.

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