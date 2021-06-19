В пятницу, 18 июня, на территории Киевской больницы №4 был открыт мемориал медикам, погибшим во время пандемии Covid-19.

На церемонии присутствовал министр здравоохранения Виктор Ляшко, а также народные депутаты от партии Слуга народа.

— В последние полтора года наша страна ведет войну на двух фронтах. На Востоке наши воины защищают страну от агрессора, а медики по всей Украине противостоят не менее угрожающему врагу, — заявил нардеп Михаил Радуцкий.

По его словам, украинские медработники показали себя настоящими героями, оказывая помощь пациентам уже в тот момент, когда еще ничего не было известно ни о методиках лечения, ни о последствиях коронавируса.

Радуцкий напомнил, что с начала пандемии в Украине уже скончалось почти 900 медработников. На символической Свече жизни и находящейся рядом мемориальной стене памяти Матовое стекло нанесены фамилии 170 из них.

Он отметил, что надеется на появление медиков-героев, но их фамилии не придется выбивать на этой стеле.

На территории Киевской больницы №4 открыли мемориал погибшим от Covid-19 медикам / 5 фотографий

Новой волны коронавируса не будет

Как заявил на этой неделе Виктор Ляшко, Минздрав не ожидает нового всплеска заболеваемости коронавирусом осенью.

При этом он подчеркнул, что система здравоохранения должна быть готова к любому развитию ситуации.

По словам Ляшко, чтобы помешать росту числа заражений, которое прогнозируется осенью-зимой, необходимо вакцинировать как можно больше людей.

Источник: пресс-служба Михаила Радуцкого

Фото: пресс-служба Михаила Радуцкого