19 июня в Ужгороде заработает Центр вакцинации населения против Covid-19. Сообщается, что приоритетное право сделать прививку будут иметь те, кто предварительно записался через портал Дія.

Работать Центр вакцинации будет по субботам и воскресеньям С 9:00 до 17:00 по адресу Студенческая набережная, 8.

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Прививка будет проводиться вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech силами трех мобильных медицинских бригад.

С собой обязательно нужно иметь паспорт и идентификационный код.

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Источник: Ужгородська міська рада