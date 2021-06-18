В Харькове увеличивается количество госпитализированных людей с отравлением после употребления пищи в заведениях общественного питания. Так, в больницы попали 57 человек, из них 16 детей.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины, 55 больных госпитализированы, двое лечатся амбулаторно.

Люди с отравлением находятся в двух городских больницах Харькова и Краснокутской ЦРБ.

Заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан во время брифинга отметила, что в отделении городской клинической больницы №31, куда госпитализируют инфекционных больных во время пандемии, заняты все койки, поэтому часть больных перевели в Валковской ЦРБ.

— Не хватает мест. Там 30 коек. Уже четырех человек повезли в Валковскую центральную районную больницу, у них там есть отдельное инфекционное отделение. Мы с областью корректируем действия скорой помощи и оказываем помощь тем, кто в ней нуждается, — отметила она.

Все пациенты находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз – гастроэнтероколит, средней степени тяжести. Заместитель добавила, что с отравлением госпитализированы дети от 4 до 17 лет.

Сейчас полицейские открыли уголовное производство по факту массового отравления людей в заведениях питания в Шевченковском районе Харькова.

17 июне в Харькове зафиксировали вспышку кишечной инфекции. В больницы попали 25 человек. Для того чтобы локализовать вспышку отравления, в городе организовали и уже проводят эпидемиологическое расследование.

Источник: Харьковский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава