Новый рекорд вакцинации от Covid-19 в Украине!

За сутки 17 июня 2021 в Украине 81 713 человек привито против Covid-19. Первую дозу получили 57 970 человек полностью иммунизированы — 23 743 человека.

В течение суток работали:

— 618 мобильных бригад,

— 964 пункта прививок.

В лист ожидания вакцинации от Covid-19 на 17 июня 2021 записались 707 599 человек.

Всего с начала прививочной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу — 1652053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 337 345 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 1 989 398 прививок.

Из-за праздничных выходных в Украине работа центров вакцинации против Covid-19 была перенесена с 19-20 июня на 16-17 июня. Центр вакцинации, расположенный в Международном выставочном центре в Киеве, изменил алгоритм работы.