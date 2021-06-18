Отравление в Харькове: число пострадавших возросло до 45

В Харькове уже 34 человека пострадали в результате отравления едой в двух местных ресторанах.
Об этом сообщил в соцсети директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
По его словам, сейчас 22 взрослых и 12 детей находятся в состоянии средне тяжести.
— Кто-то до сих пор в больнице, а кого-то прокапали и отпустили домой, — уточнил он состояние пострадавших.
Сидоренко сказал, что эти рестораны не работают с середины дня 17 июня — там провели дезинфекцию и отобрали образцы всех продуктов.
Более того, Госпродпотребслужба требует закрыть заведения до конца расследования. Если откажутся, это сделают принудительно.
Специалисты опасаются, что количество отравившихся людей может увеличиваться.
В то же время, по данным ГСЧС, в Харькове с подозрением на пищевое отравление в больницы попали 45 человек, из которых 17 — дети.
О массовом отравлении в Харькове стало известно накануне. 17 июня в больницы госпитализировали 25 человек — 19 взрослых и шестеро детей, которые могли отравиться едой в двух заведениях общественного питания.
Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести. Проводится эпидемиологическое расследование.