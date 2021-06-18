Паническая атака: симптомы и когда обращаться к врачу

Время от времени каждый человек может поддаваться паническим атакам. Они возникают из-за стрессовых ситуаций и проблем в повседневной жизни. В Минздраве рассказали, что такое паническая атака, каковы симптомы и когда следует обращаться к врачу.

Что такое паническая атака

— Паническая атака — это внезапный эпизод страха без реальной опасности или видимой причины, что приводит к тяжелым физическим реакциям.

По информации Минздрава, в такой момент подавляется логическое мышление.

Симптомы панической атаки

ускорение сердцебиения;

затрудненное дыхание;

повышенная потливость;

головокружение;

онемение рук или ног;

тошнота;

боль в груди;

дрожь;

озноб;

приливы;

сухость во рту;

шум в ушах;

покалывание в конечностях;

желание сходить в туалет.

Как происходит паническая атака

Человек начинает паниковать под влиянием мнимой опасности. Приступ длится от 5 до 30 минут, отмечают в ведомстве.

— Панические атаки выглядят опасными, однако физического вреда не несут. Многие люди считают, что они могут потерять сознание, но это маловероятно. Физиологическая система, которая вызывает паническую атаку, противоположная той, что вызывает обморок, — комментируют специалисты Минздрава.

Как бороться с паническими атаками

По информации Минздрава, после первой панической атаки стоит обратиться к специалисту по психическому здоровью. Она может свидетельствовать о первых симптомах психического расстройства.

Кроме того, нужно обратиться к семейному врачу, поскольку ее симптомы могут свидетельствовать о других проблемах со здоровьем.

Как бороться со стрессом

В повседневной жизни человека сопровождают сложные ситуации, из-за чего он может страдать от стресса.

Важно, чтобы он не стал хроническим.

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