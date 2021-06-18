Ученые из Каролинского университета США в ходе исследования показали связь между грудным молоком, полезными кишечными бактериями и развитием иммунной системы.

Результаты основаны на наблюдении за 208 грудными младенцами, родившихся в больнице университета в период с 2014 по 2019 годы.

Исследователи изучали, как иммунная система новорожденных адаптируется и формируется под воздействием многих бактерий, вирусов, питательных веществ и других факторов окружающей среды, которым ребенок подвергается в течение первых нескольких месяцев жизни.

— Возможное применение наших результатов — превентивный метод снижения риска аллергии, астмы и аутоиммунных заболеваний в более позднем возрасте, — отмечает педиатр Петтер Бродин.

Давно известно, что риск развития таких патологий, как астма, диабет 1 типа, аутоиммунные расстройства во многом определяется событиями раннего возраста. Например, существует взаимосвязь между ранним применением антибиотиков и повышенным риском астмы. Также известно, что грудное вскармливание защищает от большинства этих расстройств.

В ходе научной работы выяснилось, что у младенцев, которые находились на грудном вскармливании и получали дополнительные бифидобактерии, было меньше воспалений в крови и кишечнике. В то время, как именно кишечник с его насыщенной микрофлорой является ключевым фактором в формировании иммунной системы всего организма.

К слову, более ранние исследования показали, что бифидобактерии распространены среди детей, находящихся на грудном вскармливании, в странах с низкой заболеваемостью аутоиммунными заболеваниями.

В ближайших планах учены — новый эксперимент с использованием бактериального замещения. Его цель — увидеть способы помочь всем младенцам иметь более здоровое иммунологическое начало в жизни.

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