В Черном море зафиксировали токсичную бактерию — Aphanizomenon flos-aquae. Изменения в воде спровоцировали значительные осадки.

Aphanizomenon flos-aquae — является пресновато-солоноватоводным видом цианобактерий. Вследствие массового развития образует плотные поверхностные скопления и начинается “цветение” воды.

По словам врача-инфекциониста Фаллахи Нуржахан, для развития этой бактерии идеальными условиями являются: теплая и солнечная погода, застоявшаяся вода или очень медленное течение, большое количество питательных веществ (например, на участке сброса сточных вод).

— Aphanizomenon flos-aquae имеет как токсичные, так и нетоксичные формы. Токсические формы Aphanizomenon flos-aquae способны синтезировать афлатоксины. Они состоят из смеси неосакситоксина (90 %) и сакситоксина (10%), — отметила она.

Инфекционист утверждает, что их токсичность может проявляться во время активного развития. Токсическое действие сине-зеленых водорослей проявляется в массовой гибели гидробионтов, водоплавающей птицы и домашних животных.

— У человека во время отравления токсинами этих водорослей развивается аллергия, конъюнктивит и пищевая интоксикация, — добавила специалист.

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