Ученые уже готовятся к возможной следующей пандемии Covid-19, следуя семилетней схеме с 2004 года. Таким образом волна массовых заражений может обрушиться на мир в 2028 году.

Исходя из этого сотрудники Медицинской школы им. Файнберга Северо-Западного университета определили для себя новую цель – создать лекарство для лечения SARS-CoV-2, которое также может быть эффективным против новых штаммов Covid-19.

— Не дай Бог нам это понадобится, но мы будем готовы, — заявила профессор микробиологии-иммунологии Карла Сатчелл.

Она отметила, что идея состоит в том, что это лекарство будет действовать на ранней стадии заражения.

Команда исследователей обнаружила секретный идентификатор, который помогает вирусу скрыться от иммунной системы. Это довольно специфичный для Covid-19 карман в белке nsp16, который связывает вирусный геномный фрагмент, удерживаемый ионом металла. Вот этот фрагмент и используется коронавирусом в качестве шаблона для всех вирусных строительных блоков.

В этом понимании и видится потенциал для создания лекарства, которое, заняв место в кармане, блокирует доступ коронавируса к белку с целью дальнейшего размножения.

Ученые предполагают, что лекарство, разработанное на основе открытия кармана с коронавирусом, будет частью лечебного коктейля, принимаемого пациентами на ранней стадии заболевания.

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