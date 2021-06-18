Премьер-министр Италии Марио Драги подписал указ, определяющий процедуру выдачи цифрового паспорта вакцинации против Covid-19.

Такой шаг сможет облегчить организацию общественных мероприятий в государстве и путешествия по другим странам.

Цифровые Covid-паспорта начнут выдавать гражданам с 1 июля. Сертификаты также будут действовать во всех странах-членах Европейского союза.

При необходимости документ можно будет получить по почте, а также запросить у семейного врача или в аптеке при наличии медицинской карты.

В Covid-сертификатах будет сканируемый QR-код. Паспорт вакцинации будет доступен на нескольких языках, среди которых итальянский, английский, французский и немецкий.

С 1 июня семь стран Евросоюза уже начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от Covid-19. Этот документ позволит путешествовать в странах-членах ЕС.

Иностранцы также смогут получить паспорт вакцинации, однако им нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или справку об иммунизации. Решение о предоставлении документа будет зависеть от каждого отдельного государства-члена Евросоюза.

Источник: Правительство Италии