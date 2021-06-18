С 18 июня 2021 года в Великобритании открывается вакцинация против коронавируса для всех граждан старше 18 лет.

Власти страны призывают всех желающих пройти иммунизацию.

— Предложить всем взрослым укол менее чем через 200 дней после запуска программы — одно из крупнейших коллективных достижений нашей страны, — отметил премьер-министр Борис Джонсон.

В Британии делают прививки от коронавируса уже полгода.

Иммунизация проходит вакцинами от Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Вакцинация в мире

Передовые страны мира начали вакцинировать своих граждан с декабря 2020 года. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-ого.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили более 1,6 млн граждан.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: NHS