С 18 июня 2021 года в Великобритании открывается вакцинация против коронавируса для всех граждан старше 18 лет.
Власти страны призывают всех желающих пройти иммунизацию.
— Предложить всем взрослым укол менее чем через 200 дней после запуска программы — одно из крупнейших коллективных достижений нашей страны, — отметил премьер-министр Борис Джонсон.
В Британии делают прививки от коронавируса уже полгода.
Иммунизация проходит вакцинами от Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Вакцинация в мире
Передовые страны мира начали вакцинировать своих граждан с декабря 2020 года. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021-ого.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили более 1,6 млн граждан.
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Источник: NHS