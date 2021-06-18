Команда Lero, мирового лидера исследований в области здравоохранения, заявила, что видеоигры можно использовать там, где обычные методы лечения недоступны из-за стоимости или местоположение, или как дополнение к традиционным терапевтических методов лечения депрессии и тревоги.

— Общая доступность и распространенность коммерческих видеоигр в современном обществе позиционирует их как бесценное средство охвата людей с расстройствами психического здоровья, независимо от возраста и пола, и с ограниченным доступом к охране психического здоровья, особенно актуального во время пандемии Covid-19 — сказал доктор Кэмпбелл, возглавивший группу исследователей.

Его коллега Магдалена Коваль объяснила, что видеоигры виртуальной реальности имеют большой потенциал в лечении проблем психического здоровья.

Они хорошо подходят для внедрения когнитивных поведенческих методов лечения депрессии и тревожных расстройств в будущем.

Учитывая захватывающий характер технологии VR и управляемость виртуальной среды, она может быть пригодной для использования в экспозиционной терапии.

Во Львове впервые в Украине медики центра сердца и сосудов провели оперативное вмешательство с предоперационным моделированием с помощью методики виртуальной реальности.

Источник: Еdexlive