Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

ВОЗ может запретить женщинам детородного возраста алкоголь — стратегия

ВОЗ может запретить женщинам детородного возраста алкоголь — стратегия

Всемирная организация здравоохранения проанализировала влияние алкоголя на женщин детородного возраста.

По данным, опубликованным в первом проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, указано, что употребление женщиной спиртного до и во время беременности повышает риск развития внутриутробных заболеваний и нарушений у плода.

В будущем это может влиять на физическое и психическое здоровье ребенка, его поведение и способностям в учебе.

По мнению представителей организации, в связи с этим самой безопасной и рациональной стратегией будет полный отказ женщин детородного возраста от алкоголя.

Можно ли пить алкоголь беременным

Ученые заявляют, что употребление женщиной алкоголя во время вынашивания ребенка влияет на плод.

Читайте
Как часто пьют алкоголь украинцы - исследование

После рождения у ребенка могут быть проблемы с внешностью, ростом, слухом и зрением. Потом к ним добавятся проблемы с обучением, памятью, вниманием, общением.

Подробнее о влиянии алкоголя на беременных читайте на нашем сайте.

Источник: ВОЗ

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка