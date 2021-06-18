Всемирная организация здравоохранения проанализировала влияние алкоголя на женщин детородного возраста.

По данным, опубликованным в первом проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы, указано, что употребление женщиной спиртного до и во время беременности повышает риск развития внутриутробных заболеваний и нарушений у плода.

В будущем это может влиять на физическое и психическое здоровье ребенка, его поведение и способностям в учебе.

По мнению представителей организации, в связи с этим самой безопасной и рациональной стратегией будет полный отказ женщин детородного возраста от алкоголя.

Можно ли пить алкоголь беременным

Ученые заявляют, что употребление женщиной алкоголя во время вынашивания ребенка влияет на плод.

После рождения у ребенка могут быть проблемы с внешностью, ростом, слухом и зрением. Потом к ним добавятся проблемы с обучением, памятью, вниманием, общением.

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Источник: ВОЗ