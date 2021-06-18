По мнению социологов, около 34% мужчин не желают иметь детей. Они избегают не только их рождения, но и разговоров на эту тему.

Почему так происходит, и как женщине понять, готов ли ее партнер к отцовству, Фактам ICTV рассказала психолог Анна Деревянко.

— Очень многое зависит от традиций, которые были заложены в мужчине его семьей, окружением, — говорит психолог. – Если мальчик рос в счастливой семье, он будет стремиться создать нечто подобное и в своей. И наоборот, мужчина, переживший немало детских травм, лишенный общения с заботливым и любящим отцом, будет избегать даже мыслей о собственных детях.

Незрелость

Причиной того, что люди не желают брать на себя ответственность за рождение и воспитание детей, можно назвать психологическую незрелость.

— Психологический возраст наших граждан 14-15 лет, — утверждает Анна Деревянко. – А это значит, что превалирует подростковый максимализм, желание иметь все сразу, фантазии. Где уж тут найти место детям, за которых нужно отвечать?

Потому-то у многих людей детородного возраста и нет желания иметь детей.

Детские травмы

Многие мужчины, перенеся в детстве большую потерю, психологические травмы, также не готовы к этому.

Иногда при рождении младшего брата или сестры родители отодвигают на второй план старшего ребенка. Он чувствует себя брошенным и ненужным. Подсознательно он не желает такой участи своим детям.

Только осознав, что ему нужно измениться, он, прорабатывая эти травмы, может прийти к желанию обзавестись потомством.

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Нехватка денег

Многие мужчины так входят в роль главного добытчика в семье, что начинают сомневаться, смогут ли обеспечить ребенку необходимое: питание, развитие, обучение.

Таким нужно разъяснять, что малышу не так уж много и надо на первых порах: молоко бесплатное, ну разве что памперсы. Все дорогостоящие прибамбасы — это больше для самих родителей, не желающих выглядеть хуже других.

Ребенку же важнее всего иметь любящих и заботливых папу с мамой.

Избалованность

Есть такие особи, которых слишком уж баловали в детстве. Мальчики, чьи желания исполнялись по мановению волшебной палочки, точно не готовы к отцовству, ибо не собираются ни с кем делить внимание женщины.

Такие предпочтут уйти к любящей маме, когда узнают, что жена беременна, или же сразу после рождения малыша.

Сюда же можно отнести не нагулявшихся и любвеобильных эгоцентристов, избалованных вниманием женщин. Они не готовы не к детям, а к ограничениям, которые придут в их жизнь с появлением маленького.

Нелюбовь

Если мужчина не любит женщину, то и детей от нее не хочет. Даже если в отношениях с ней все хорошо.

Ему просто комфортно в данный момент, в данном месте. И все. В своем будущем он эту женщину не видит рядом с собой, поэтому и привязываться к ней с помощью детей не будет.

Только диалог

И вот скажите на милость, что делать женщинам, которые видят свое предназначение в рождении детей, их воспитании и заботе о них?

Что делать, когда часы тикают, молодость и здоровье уходят, а милый ни мычит, как говорится, ни телится? Как распознать, что партнер готов или не готов к рождению детей?

— Здесь все зависит от мудрости и зрелости женщины, — подсказывает психолог. – Только спокойный, взвешенный диалог может подвигнуть партнера изменить свое отношение к будущим детям.

Поговорите с мужем серьезно, откровенно, без намеков, прямолинейно. Мужчины не понимают намеков, поверьте. На фразу: Дорогой, нас скоро будет трое! он наверняка отреагирует так: Мы кого-то ждем к ужину?

Ваша задача: убедить мужчину, что ребенок – это новый этап его развития как личности.

И главное, дайте высказаться партнеру. Только диалог, разговор двоих может привести к желаемому результату.

Если же ваш мужчина уходит от разговора о детях, фыркает и раздражается, он явно не готов к их появлению. И теперь вам решать, хотите ли вы ждать год, два, десять лет, пока он созреет.

Может быть, придется обратиться к психологу, если милый будет растерян и не сможет принять решение самостоятельно.

Любовь

Но если мужчина любит свою женщину, то никакие установки, планы на покупку новой машины, яхты или получение новой должности в компании не помешают ему исполнить ваше желание родить дитя.

Такого мужчину беременность супруги превратит в самого заботливого мужа и счастливого человека на Земле. В результате рождения малыша мужчина получит новый как социальный, так и личностный статус (а это почти новая должность), у него возрастет чувство самоуважения, осознание ответственности за свой род.

В общем, в разговоре о мужчинах мы пришли к выводу, что все зависит от женщины. Дерзайте, дорогие подруги!