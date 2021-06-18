Как может измениться график работы в центре вакцинации в Киеве

В Киеве могут изменить режим работы центра вакцинации в Международном выставочном центре. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко во время брифинга 18 июня.

Он отметил, что это связано с тем, что в минувшие выходные количество желающих прививаться уменьшалось после обеда. Также медицинские работники должны передохнуть.

— Кроме того, город хочет протестировать работу центра массовой вакцинации именно в будни, чтобы выяснить целесообразность его работы в течение всей недели, — сказал Кличко.

Центр вакцинации в столице будет работать в субботу, 19 июня, до 14.00. Людей, у которых есть декларация с семейным врачом, буде прививаться 5-7 минут.

— Киевлян, зарегистрированных в Дія и внесенных в лист ожидания учреждений здравоохранения, буде прививаться в вакцинальных пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города, — добавил он.

Вакцинация в Украине

За сутки 17 июня 2021 года в Украине 81 713 людей привито против Covid-19. Первую дозу получили 57 970 человек, полностью иммунизированы – 23 743 человека.

Всего от начала вакцинальной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 337 345 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 989 398 прививок.

Подробнее о статистике вакцинации в Украине — читайте в материале.