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Факты / Lifestyle / Здоровье
Валентина Летяк |

Ели вяленого леща: в Запорожье два человека попали в реанимацию с ботулизмом

Ботулізм

Анализы подтвердили ботулизм у двух жителей Запорожья, которые 14 июня употребляли вяленую рыбу.

Мужчину и женщину 15 июня госпитализировали в отделение реанимации Запорожской областной клинической больницы с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.

Сейчас оба находятся в тяжелом состоянии — без сознания и не контактные.

Специалисты Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения во время эпидемиологического расследования установили, что пострадавшие 14 июня ели вяленого леща, приобретенного в одной из торговых сетей города.

Ботулизма — острое инфекционно-токсическое заболевание, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия.

Однако, потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Источники: ГСЧС, Минздрав

Фото: Dreamstime

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