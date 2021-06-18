В этом году в Украине запустят проект о строительстве больниц нового формата. Они будут соответствовать уровню ведущих европейских медицинских учреждений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время во время выступления, приуроченного ко Дню медика, который будут праздновать в Украине 20 июня 2021 года.

— Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект — запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортны как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник, — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о больницах в столице, но и о городах-миллионниках. Этот проект планируют реализовать в каждой области Украины. По его словам, новые учреждения должны стать примером качества и основой для дальнейшего обновления всех больниц в стране.

Кроме этого, в Украине продолжают программу Большое строительство, во время которого уже сделали 33 больницы и 260 сельских амбулаторий. До конца 2021 года планируют еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий, а также 200 современных приемных отделений во всех регионах.

Также президент подписал указ о повышении уровня минимальной заработной платы для медицинских работников. Это будет не менее 13,5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачей.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента